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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1300 طن قمامة خلال حملات في كفر الشيخ

جانب من الحملات
جانب من الحملات

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، جهودها المكثفة من خلال حملات النظافة المكثفة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، اليوم، الأحد، إن حملات النظافة اليومية بمختلف مدن وقرى المحافظة تمكنت من رفع 1300 طن من القمامة والمخلفات.

 

وشدَّد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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