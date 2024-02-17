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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. تمويل 109 مشروعات للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

أعلنت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني، تمويل 109 مشروعات بتكلفة 2 مليون و180 ألف جنيه، بواقع 20 ألف جنيه علي دفعتين تسدد الدفعة الأولى وهي 10 آلاف جنيه والنصف الآخر منحة لا ترد لنجاح المشروع.

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من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان استهدفت الأسر الأولى بالرعاية، وتنمية المشروعات الصغيرة.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية قامت بتسليم المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن طريق المحافظ البنكية من بنك مصر، والمساعدات المقدمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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