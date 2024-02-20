محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الفرق الإرشادية للزراعات الشتوية.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنشطة الفرق الإرشادية الريفية التي شكلتها مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، على كافة المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظة.

أوضح الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق تضمنت المعاينة الحقلية لمختلف المحاصيل، مثل "القمح، والكتان والفول البلدي، وبنجر السكر، والبصل، والثوم، وغيرها، مشيراً إلى أنه تم فحص النباتات للتأكد من وجود إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين، للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وأيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات.

وأضاف، كما تناولت التوعية كيفية الاستخدام الآمن والفعال لها، كما تمت توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل وكيفية مكافحتها،

وتابع: كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه، وتعظم من إنتاجية المحاصيل.

وأضاف أنه في مجال الإنتاج الحيواني تمت توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين، ومعدل التحويل، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين، تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين في هذه الفرق.

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