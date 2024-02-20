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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 53 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور بكفر الشيخ

تحصين الدواجن
تحصين الدواجن

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تحصين 45990 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور.

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يأتي ذلك ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والجهاز المعاون له.

من جانبه قال مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 80 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع بإجمالي عدد 34000 طائر، ومنح  28 تصريحاً لنقل الطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.

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