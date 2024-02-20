إحداهم ترفع علامة النصر.. محافظ كفر الشيخ يزور أطفال غزة بمستشفى العبور| صور

زار محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أطفال غزة وأسرهم المصابين، الذين يتلقون العلاج بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، حيث يخضع 6 مرضى من أطفال غزة وأسرهم للعلاج، وذلك للتأكيد على إجراء كل الفحوصات والأشعة والتدخلات الطبية وأوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم وأسرهم.

واطمأن المحافظ -خلال زيارته- على الأطفال وعلى حالتهم وأوضاعهم الصحية، واستمع من مدير مستشفى العبور الدكتور محمد أبو سمرة والأطباء القائمين على علاج الأطفال إلى شرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه.

وكلّف بتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وحرص المحافظ على تقديم الهدايا للأطفال المرضى، وتبادل الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنيا لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات مصر، جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

من جانبهم، قدم أهالي الأطفال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، بتسخير كافة الإمكانات والمتطلبات، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، وهو ما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال.



وفي سياق متصل، أكد المحافظ -خلال تفقده أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور- أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، نظرا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنظومة الطبية وتطويرها.

وأوضح أن المحافظة شهدت في السنوات القليلة الماضية افتتاح وتطوير عدة مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى العمل الجاري لتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة، من بينها" مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية اللازمة لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور، وتكثيف ساعات العمل لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لصالح الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.