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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفى العام بجهاز رنين مغناطيسي جديد

جهاز جديد بمستشفى
جهاز جديد بمستشفى كفر الشيخ العام

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استلام جهاز رنين مغناطيسي جديد بقوة 1.5 تسلا بمستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الثلاثاء، دعماً للمنظومة الصحية بالمحافظة، وفي إطار حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة القطاع الصحي على مستوى الجمهورية.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم دعم مستشفى كفر الشيخ العام بجهاز رنين مغناطيسي جديد، لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ورفع مستوى جودة التشخيص والعلاج، مضيفا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، نظرا لاهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية وتطويرها.

وتابع، شهدت المحافظة في السنوات القليلة الماضية، افتتاحاً وتطوير عدة مستشفيات جديدة، هذا بالإضافة إلى العمل الجاري بتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة من بينها "مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية هذا الجهاز الجديد في تحسين جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى، وتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيراً إلى أن الجهاز تم تطويره بأحدث التقنيات العالمية، مما سيساعد في التشخيص المبكر للأمراض بدقة عالية، لافتا إلى أن جهاز الرنين المغناطيسي الجديد، يساهم في تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة الأخرى، خاصة في ظل ازدياد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الأشعة والفحوصات.

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