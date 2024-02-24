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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«النقابة للجميع» تكتسح.. ننشر أسماء الفائزين في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ

صدى البلد

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز قائمة «النقابة للجميع»، بجميع المقاعد المخصصة لشُعب الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والشُعبة المجمعة.

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وفاز بمقاعد شعبة الهندسة الكهربائية كل من: المهندس محمد محمود ربيع حجاج، بحصوله على 1072 صوتاً، والمهندس سالم إسماعيل سالم العشري، بحصوله على 1097 صوتاً، والمهندس الشاذلي مصطفى محمد سعد، بحصوله على 938 صوتاً.

كما فاز بمقعدي الهندسة الميكانيكية الدكتور مهندس سويلم وفا شرشير، بحصوله على 1220 صوتاً، والمهندس حلمي حسن حلمي فايد، بحصوله على 1112 صوتاً، بينما فاز بمقعد الهندسة المدنية الدكتور مهندس أحمد بدر الدين عاطف، بحصوله على 1130 صوتاً، ومقعد الشعبة المجمعة المهندس السيد عبد اللطيف سليمان، بحصوله على 947 صوتاً.

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