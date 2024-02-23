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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«طب كفر الشيخ» تختتم فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجراحات العظام المتقدمة |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجامعات الدلتا «Doc 6»، والذي عقد بمشاركة جامعات كفر الشيخ، طنطا، المنوفية، بنها، الزقازيق، وأزهر دمياط، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

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حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئي الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يناقش المؤتمر  المثمر، خلال الجلسات العلمية وورش العمل الثرية، مختلف حالات العظام المرضية والطرق الحديثة لعلاجها، والوسائل الحديثة والمتطورة في جراحات العظام، ونقل الخبرات المختلفة في هذا التخصص، وذلك بمشاركة أطباء وجراحي العظام بمستشفيات كفر الشيخ ودسوق والمحلة العامة.

وأشرف على تنظيم هذا المؤتمر قسم طب وجراحة العظام بجامعة كفر الشيخ،  الدكتور حسام جاد، رئيس القسم، والدكتور حاتم الجوهري، أستاذ طب وجراحة العظام بكلية الطب، ومدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور هاني حامد، أستاذ طب وجراحة العظام بكلية الطب.

وشارك في فعاليات هذا المؤتمر العلمي، كل من: الدكتور محمود الرصاصي، أستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا، والدكتور أشرف عاطف، أستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا، والدكتور عماد الميهي، أستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا، والدكتور لطفي يونس، أستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا، والدكتور أحمد شمس، أستاذ جراحة العظام بجامعة المنوفية.

كما شارك - أيضاً - الدكتور عمرو درويش، أستاذ جراحة العظام بجامعة المنوفية، والدكتور سامي صادق، أستاذ جراحة العظام بجامعة المنوفية، والدكتور خالد حسن، أستاذ جراحة العظام بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد علام، أستاذ جراحة العظام بجامعة بنها، والدكتور سمير الشورى، أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر بفرع دمياط، والدكتور فتحي سلامة، أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر، ووكيل كلية طب أزهر دمياط.

 

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التعليم والطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال المستشفيات الجامعية جامعات الدلتا جامعة المنوفية جامعة الزقازيق جراحى العظام خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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