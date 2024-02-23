خلال زيارته لمستشفى العبور.. وكيل صحة كفر الشيخ يطمئن على مصابي غـزة

حرص الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على زيارة لمستشفى العبور للتأمين الصحي؛ للاطمئنان على صحة المصابين من أهالي غزة.



رافق وكيل الوزارة، الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة نانسي مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وعبر الدكتور شقوير عن تضامنه الكامل مع أطفال غزة وأسرهم، مؤكداً على أن الرعاية الصحية حق إنساني لا ينبغي أن يحرم منه أحد، وأن مصر ستظل سنداً قويا للشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة.

وكيل صحة كفر الشيخ يزور مصابي غـ.ـزة

وثمن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، التعاون المثمر بين هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة بكفر الشيخ في تلبية احتياجات المرضى وأسرهم.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين والذين يتلقون العلاج داخل محافظات مصر.