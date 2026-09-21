عمر خضر يكشف سبب عودته للدوري المصري بعد تجربة أستون فيلا

كشف عمر خضر، لاعب أستون فيلا السابق، وزد الحالي، أسباب عودته إلى الدوري المصري، موضحًا أن ابتعاده عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة أثر على مستواه، وبالتالي على العروض الأوروبية التي تلقاها.

وقال عمر خضر في تصريحات له: «قعدت فترة طويلة من غير ما ألعب ماتشات، وفورمتي كانت بعيدة، وده أثّر على العروض اللي كانت بتجيلي من أوروبا».

وأضاف: «كان عندي عروض، لكنها مكنتش مناسبة ليا، علشان كدا كنت عايز أرجع للدوري المصري علشان أستعيد مستوايا وأرجع تاني لأوروبا».

وأوضح لاعب أستون فيلا السابق أن هدفه من العودة إلى الدوري المصري يتمثل في استعادة مستواه الفني والبدني من خلال المشاركة بشكل منتظم في المباريات، قبل خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

ويأمل عمر خضر في أن تمنحه العودة إلى الدوري المصري فرصة لاستعادة مستواه وإثبات قدراته، تمهيدًا للعودة إلى الاحتراف الأوروبي من جديد.