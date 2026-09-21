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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري التركي بعد الجولة السادسة.. صراع مثير على الصدارة

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي لموسم 2026-2027، بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة، التي شهدت العديد من النتائج القوية والمثيرة.

وكانت قمة الجولة قد جمعت بين طرابزون سبور وجالاتا سراي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 4-0 على ملعب «بابارا بارك»، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال المباراة، كما صنع الهدف الرابع لزميله نواه سافيولو، ليقود طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير على حامل لقب الدوري التركي.

ورغم الخسارة، يحتل جالاتا سراي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بعدما حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

ويأتي بشكتاش في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، رغم خسارته أمام آميد سبورتيف بنتيجة 3-2، بينما يحتل كوجالي سبور المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

ويتواجد طرابزون سبور في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل آميد سبورتيف المركز السادس برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، في حين يأتي قاسم باشا في المركز السابع بالرصيد ذاته.

وجاء ترتيب الدوري التركي بعد الجولة السادسة كالتالي:

جالاتا سراي – 13 نقطة من 6 مباريات.

بشكتاش – 12 نقطة من 5 مباريات.

كوجالي سبور – 12 نقطة من 6 مباريات.

ألانيا سبور – 11 نقطة من 6 مباريات.

طرابزون سبور – 10 نقاط من 6 مباريات.

آميد سبورتيف – 10 نقاط من 5 مباريات.

قاسم باشا – 10 نقاط من 6 مباريات.

ريزه سبور – 9 نقاط من 5 مباريات.

غازي عنتاب – 8 نقاط من 6 مباريات.

فنربخشة – 7 نقاط من 5 مباريات.

أركا تشوروم – 7 نقاط من 6 مباريات.

إسطنبول باشاك شهير – 7 نقاط من 6 مباريات.

جنتشلر بيرليجي – 7 نقاط من 6 مباريات.

كونيا سبور – 4 نقاط من 6 مباريات.

سامسون سبور – 4 نقاط من 5 مباريات.

إيرزوروم سبور – 4 نقاط من 5 مباريات.

أيوب سبور – 3 نقاط من 5 مباريات.

جوزتيبي – نقطتان من 5 مباريات.

ترتيب الدوري التركي الدوري التركي طرابزون سبور جالاتا سراي طرابزون سبور وجالاتا سراي محمد صلاح

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