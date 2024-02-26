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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 7 اشخاص بأصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل  على كوبري طريق الربع -طناح  بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية  أمن  الدقهلية  إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على كوبري طريق الربع -طناح .


انتقل ضباط المباحث وسيارات الأسعاف إلى مكان الحادث  وتبين اصابة  سبعة اشخاص بإصابات متفرقة وهم  فاطمة عطية يوسف العدل 65 عاما مقيمة طناح  ومصاب  بكدمات وسحاجات متفرقة، مقبوله فهيد محمد ابراهيم 57 عاما،  مقيمة طناح مصابة بكدمات  ،  السعيد السيد محمد عبد الله 52 عاما مقيم طناح و مصاب باشتباه بنزيف داخلي بالمخ و كسر باليد والساق اليسري،   ، كريم حسن عبد العال 60 عاما مقيم ميت جراح  مصابا بجروح قطعية ،   وليد عبد السلام العدل عطوه 45 عاما  مقيم طناح اشتباه  ما بعد الارتجاج ، عزيزه صالح عبد الكريم 25  عاما مقيمه  ميت جراح  مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وعيد فايق ابراهيم سالم 14 عاما  مقيم ميت جراح مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.
تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج و تم تحرير المحضر اللازم أخطرت النيابة العامة بالواقعة.
 

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