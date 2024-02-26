عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاق بصريًا بسوهاج يستغيث: خسرت 220 ألف جنيه تحت الأنقاض.. ومهدد بالحبس

عبدالحميد جابر أحد
عبدالحميد جابر أحد قاطني حارة القلاوي بسوهاج

"أنا خسرت 220 ألف جنيه تحت أنقاض البيت حرفيًا مهدد بالحبس أنا ماضي على نفسي على أجهزة الشحن الإلكتروني الخاصة بشغلي إيصلات أمانة تعيشني الباقي من عمري في السجن"، بهذه الكلمات بدأ الاب الثلاثيني عبدالحميد جابر عبدالحميد، والذي يعاني من نسبة إعاقة بصرية، أحد أصحاب المنازل الـ4 المنهارة في حارة مهران القلاوي بشارع الجرجاوية شرق بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم شرطة أول سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأكد عبدالحميد جابر، خلال بث مباشر عبر صفحة صدى البلد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مديرية التضامن الاجتماعي في غفلة عما يحدث معهم منذ يوم الواقعة 15 فبراير الجاري، وأنه لا يوجد اأي مسؤول تواصل معهم من أجل صرف أي تعويضات مالية عن تضرراتهم الجسيمة، كما لم يتم إعطاؤهم أي بدائل عن منازلهم المنهارة أو عن المنازل المقرر اخلاءها للإزالة بذات الحارة.

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_١١١٨١٤
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_١١١٨١٤
25
25
24
24
22
22
21
21
27
27
938
938
934
934
931
931
930
930
927
927
936
936

واستكمل حديثه:" احنا هنعيش فين دلوقتي انا واحد بيتنا كان فيه 10 أشخاص من ضمنهم اسرتي أنا 5 أفراد اروح فين بمراتي وولادي... مين في الوقت اللي احنا فيه ده ممكن يستضيف أسرة عنده من 5 ولا 6 أشخاص مين يا ناس... بيوتنا وقعت وباقي بيوت الحارة طلع لها قرارات إزالة الشارع فيه أرامل وفيه سيدات وناس ملهاش مآوى إلا هنا... عاوزين حل".

وأوضح الشاب الثلاثيني أنه يُعاني من نسبة إعاقة بصرية ومعه كافة اوراقة التي تثبت أنه ضمن ذوي الإعاقة وضمن الأسر الأولى بالرعاية، وأنه غير موظف حكوميًا، مشيرًا إلى أنه قد حاول أن يستثمر ويجعل له عملًا خاصًا به من أجل جلب قوت يومه ويوم أسرته إلا أن الأنقاض قد هدمت تلك الأجهزة والتي تبلغ تكلفتها 220 ألف جنيهًا.

أرملة دون مأوى تناشد محافظ سوهاج: أنا وأولادي في الشارع أنقذنا

أهالي سوهاج في استغاثة للسيسي بعد انهيار 4 منازل وقرارات إزالة: ملناش مأوى

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانهيار 4 منازل بحارة مهران القلاوي بشارع الجرجاوية شرق بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة القسم.

وذلك دون حدوث أية خسائر في الأرواح أو وقوع أية إصابات بشرية، وبالإنتقال والفحص تبين أنهيار منزل مجاور بالحارة الخلفية؛ ما أدى إلى انهيار 3 منازل أخرى بـ"القلاوي"؛ وتصدع 8 منازل أخرى بالحارة المُشار إليها؛ ما أدى إلى استصدار قرارات إزالة لجميع المنازل بالحارة من قبل مجلس المدينة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اعاقة حارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

موضوعات متعلقة

حصان يُنهي حياة تلميذ في سوهاج

ترشيحاتنا

تعرضت للشحوط.. نجاح تسيير باخرة نيليه على متنها 34 سائحا بنهر النيل بالمنيا

هتقفوا لي في رزقي .. جريمة علنية بـ أسيوط

مجلس النواب يناقش تعديل قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

الميكروباص كله اتسرق .. تفاصيل 3 جرائم مثيرة

النواب يحيل 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذها

النهارده الظهر .. الأرصاد توجه رسالة لسكان هذه المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ