أرملة دون مأوى تناشد محافظ سوهاج: أنا وأولادي في الشارع أنقذنا

عقارب الساعة تدق السابعة صباحًا، يوم الخميس 15 فبراير الجاري، طفليها كانا ينعمان في نومة هنيئة واحلامًا طفولية وردية، والأم الثلاثينية كانت تغرق في تفكيرها عن كيفية توفيرها كافة احتياجات طفليها في ظل هذا الغلاء الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة إلا أن هذا وذاك لم يدوما طويلًا، حيث استيقظ الجميع على صوت صرخات الاستغاثة التي أصدرتها نساء حارة القلاوي بشارع الجرجاوية شرق دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وذلك عقب انهيار 4 منازل، وتصدع ما تبقى من منازل في تلك الحارة التي شهدت على كارثة كان ضحيتها اصحاب 13 منزلًا أصبحوا دون مآوى ودون سترة الحياة، تلك المأساة كان بين طياتها أرملة "أم في منتصف الثلاثينات من العُمر" تدعى ميرڤت ناصر السيد، وطفليها جودي 9 سنوات ويوسف 13 عامًا.

"اتكتب لي عُمر جديد انا وولادي اللي مليش غيرهم بعد ربنا... خرجنا من البيت بعدها بدقيقة وقع ومتبقاش فيه قالب... خرجت بهدومي اللي عليا انا وعيالي... مليش مآوى غير البيت اللي سابهولي جوزي انا وولادي هنروح فين من بعد ما البيت بعد شوية تراب... محدش سأل فينا ولا عننا"، هكذا وصفت ميرڤت ناصر، المشهد الذي حدث يوم الخميس 15 فبراير الجاري، في بثًا مباشرًا عبر صفحة موقع صدى البلد على فيسبوك.

وأوضحت الأرملة الثلاثينية أنها منذ سقوط منزلها ضمن المنازل الـ4 المنهارة، وهي مشردة دون مآوى تارة تنعم في نومة هادئة بمنزل إحدى صديقاتها وتارة تظل تبحث عن مكانًا آمنًا يآويها بصحبة طفليها إلا إن محاولتها تبوء بالفشل في كثير من الأوقات، مشيرة إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي في غفلة عما يحدث معها ومع اصحاب المنازل المنهارة منذ انهيار المنازل الـ4 وحتى يومنا هذا.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانهيار 4 منازل بحارة مهران القلاوي بشارع الجرجاوية شرق بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة القسم.

وذلك دون حدوث أية خسائر في الأرواح أو وقوع أية إصابات بشرية، وبالإنتقال والفحص تبين أنهيار منزل مجاور بالحارة الخلفية؛ ما أدى إلى انهيار 3 منازل أخرى بـ"القلاوي"؛ وتصدع 8 منازل أخرى بالحارة المُشار إليها؛ ما أدى إلى استصدار قرارات إزالة لجميع المنازل بالحارة من قبل مجلس المدينة.

استغاثة أرملة دون مآوى

وتستغيث الأرملة الثلاثينية ميرڤت ناصر، باللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في مناشدتها عبر "صدى البلد"، رادفة:" مليش مآوى انا واولادي عايشين في الشارع لينا 10 أيام.. انقذنا وأوجد لنا حل... ولادي مش عارفه اوفر لهم حياة مستقرة كتبهم وهدومهم وكل حاجه راحت أسفل الأنقاض احنا بنموت يا سيادة المحافظ".