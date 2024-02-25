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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حصان يُنهي حياة تلميذ في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة تلميذ لم يبلغ من زهور عمره سوى عامه الـ10؛ إثر سقوطه من أعلى حصان على رصيف أسمنتي، بناحية قرية نزة الدقشية دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ ما ألفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو (آدم م إ- 10 سنوات- تلميذ- يقيم ناحية قرية نزة الدقشية دائرة جهينة)، جثة هامدة؛ إدعاء سقوط من أعلى حصان على رصيف أسمنتي.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال اسرته، قرروا بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثة عقب بيان تقرير الطب الشرعي والذي جاء بنفي الشبهة الجنائية بالواقعة.

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