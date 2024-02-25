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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من 4 أحكام قضائية.. ضبط شخص لممارسته البلطجة في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من ضبط ثلاثيني مطلوب للتنفيذ عليه بعدة أحكام قضائية، وبحوزته بندقية آلية و38 طلقة حية من ذات العيار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث المركز مفادها إثارة المدعو (محمود ح م ا، 36 عاما، سائق، مطلوب التنفيذ عليه بعدة أحكام قضائية مثل: شروع في قتل- فرض سيطرة- بلطجة- حيازة سلاح)، الذعر وممارسة البلطجة على المواطنين دائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقيه آلية و38 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المنوه عنها، وحرر عن ذلك المحضر رقم  550 إداري مركز جرجا لسنه 2024، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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