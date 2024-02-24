محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري المراغة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري المراغة أعلى السكة الحديد، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، بحضور كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وممثل مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية؛ لتلافي كافة المعوقات للانتهاء من المشروع في اقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية المشروع، الذي يدعم شبكة الطرق، ويحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.

وشدد على أهمية السرعة والجدية في العمل، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأوضح مدير عام هيئة الطرق والكباري أن كوبري المراغة يتم تنفيذه بطول 1445 متر، ويشمل الجزء الرئيسي الموازي لطريق القاهرة/أسوان الزراعي بعدد 2 حارة بعرض 10.5 مترا، وطول 525 متر، كما يشمل مطلع من الجهة البحرية، ويربط طريق القاهرة/ أسوان، الزراعي نزولا إلى طريق شرق السكة الحديد من الجهة البحرية بطول 310 متر.

بالإضافة إلى مطلع من الجهة القبلية، ويربط طريق شرق السكة الحديد نزولا إلى طريق القاهرة/ أسوان الزراعي من الجهة القبلية بطول 310 متر، فضلا عن أعمال طرق عند المدخل بطول حوالي 300 متر.