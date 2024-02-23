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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صياد ينهي حياته شنقًا بفرع شجرة في سوهاج

صدى البلد

اقدم صياد في نهاية الثلاثينات من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا باستخدام قطعة قماش، تم تعليقها في شجرة مُلحقة بأرضه الزراعية، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، ومعاناته من مرض نفسي وعصبي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة المدعو "محمد ا.ب.ع، 38 عامًا، صياد، يقيم بذات الناحية", معلقة بقطعة من القماش بفرع شجرة داخل أرضه الزراعية، دائرة المركز.

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وبمناظرة الجثة ظاهريًا، تبين أن المذكور يرتدي كامل ملابسه، مع وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة؛ حتى بيان سبب الوفاة من قبل الطب الشرعي.

وبسؤال شقيق المذكور "مصطفى. ا، 22 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية"، قرر أن شقيقه المذكور أقدم على إنهاء حياته؛ إثر معاناته من مرض نفسي وعصبي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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