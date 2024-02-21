مشاجرة بالسلاح في سوهاج بسبب الخلاف على الميراث

أصيبت ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر، برش خرطوش أعلى الفخذ الأيسر، في مشاجرة نشبت بينها وشقيقها وبين أبناء عمومتهما؛ بسبب خلافات قائمة بين الطرفين على قطعة أرض زراعية آلت إليهم بالميراث، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة ربة منزل في مشاجرة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو رجب م.ا.م، 47 سنة، فلاح، ونجل شقيقته المدعوة طه ا.ط.م، 15 سنة، طالب"، وطرف ثاني:" المدعو محمد ا.م.م، 47 سنة، وشقيقته المدعوة مروه ا.م.م، 38 سنة، ربة منزل، مصابة برش خرطوش أعلى الفخذ الأيسر"، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته مما أدى لإحداث إصابة الثانية من الطرف الثاني، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية آلت إليهم بالميراث بذات الناحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.