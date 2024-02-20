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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية لطفلة مصابة بشلل ولادي

صدى البلد

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب واساتذه التخدير، عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر ١١ سنة، مصابة بحالة شلل ولادي، مع أصابة بالضفيرة العصبية والتي أدت الي التأثير علي حركة الكتف الأيمن مع عدم القدرة علي رفع الكتف لأعلي او لفه للخارج.

أوضح "النعماني" انه خلال العملية تم اجراء تدخل جراحي لتطويل العضلات الأماميه الدوارة للكتف، ثم إجراء استكشاف للأوتار والأعصاب والشرايين في منطقه الابط ونقل الأوتار في تلك المنطقة.

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وذلك بهدف المساعدة علي رفع الكتف والطرف العلوي الأيمن وتحريكه ولفه في جميع الاتجاهات، مضيفاً انه تم إجراء العملية بنجاح، والطفل بحالة صحية جيدة.

وقال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدّة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد شحاته بقسم العظام والدكتور حسام الدين حسن مدرس مساعد بقسم التخدير ان العملية استغرقت ٣ ساعات متواصلة.

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وسوف تحتاج الحالة الى متابعه دقيقة وعلاج طبيعي لأكثر من عام، وتعد العملية ضمن سلسلة الجراحات الدقيقة والصعبة، وذات المهارة العالية التي يتم إجراءها في وحده جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية كليه طب سوهاج.

وقدم والدا الطفلة خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي على مجهودهم في إجراء هذه العملية الدقيقة، معربين عن سعادتهم بنجاحها.

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