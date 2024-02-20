تخصيص 2 مليون و700 ألف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تخصيص مبلغ 2 مليون و700 الف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية، وتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تجهيز المعامل والمختبرات والتي تمثل عنصرًا مهمًا واساسيًا في نجاح العملية التعليمية في أية مؤسسة تعليمية، لذلك أولت الجامعة أهمية بالغة من خلال التأسيس المتكامل للمعامل بنوعية أجهزة حديثة ومتطورة والتي تؤسس أبنائنا الطلاب لمستقبل مهني.

واشار إلى اهمية دور كليات الصيدلة في تطوير صناعة الأدوية بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة، من أجل إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور علام عبد المنعم عميد الكلية انه تم تجهيز المعامل الخاصة بالكلية بأجهزة كمبيوتر وأجهزة ميكرسكوب وغيرها من الاجهزة المتطورة، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة.

وأكد أن ذلك يعزز مهارات الطلاب وفهمهم، ويمكنه من التطبيق العلمي والعملي للمواد الدراسية وهو ما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والدولي.