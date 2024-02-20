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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات ربع نقل في سوهاج

صدى البلد

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، حتفه أسفل عجلات سيارة ربع نقل، صدمته أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع طفل أسفل سيارة ربع نقل، دائرة المركز.

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بالانتقال والفحص، تبین مصرع الطفل “يوسف. ر"، 4 سنوات، يقيم دائرة المركز، وأفاد عمه المدعو “محروس. ع"، 47 سنة، عامل، يقيم دائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل، صدمته سيارة ربع نقل قيادة المدعو “مازن. ف"، 20 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز؛ ما أدى إلى وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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