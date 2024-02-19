أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

لم تتوقع الشابة الصغيرة التي لم تتجاوز ال30 من عمرها أن نهايتها ستكون على غسالة الملابس صعقا بالكهرباء، حيث كانت الفتاة تقوم بواجباتها المنزلية وتغسل ملابس أسرتها وما إن أشعلت غسالة الملابس حتي صعقت بالكهرباء ولقت حتفها في الحال.

احداث الواقعة

في احدي قري دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج تدور احداث الحادث الاليم حيث لقيت الشابة الصغيرة حتفها علي يد غسالة الملابس التي كانت تستخدمها لغسل ملابس اسرتها .

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة فتاة صعقًا بالكهرباء بمنزل عائلتها، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعوة 'صفيه م.ش.ع' 29 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، وأفاد والدها المدعو 'محمد ش.ع.م' 59 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بتشغيل غسالة ملابس بالمنزل لامست يدها سلك كهربائي عاري مما أدى إلى صعقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي.

وتم حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.