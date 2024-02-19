رمضان الخير.. صرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن صرف مكافأة ١٥٠٠ جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وتقديراً ودعماً لمجهوداتهم في سبيل تطوير العملية التعليمية والعملية الخدمية بالجامعة.

وذلك وفقاً لتوجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها الي جانب حرصها علي تخفيف الأعباء الاقتصادية وتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهلهم فى مثل هذه المناسبات، موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

الجدير بالذكر أن المكافأة تشمل جميع العمال والعمالة المؤقتة والتربية العسكرية وموظفي الاستعانة والكادر الطبي بالمستشفيات الجامعية والإدارة الطبية، والمنتدبين للجامعة.