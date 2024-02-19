رئيس جامعة سوهاج يوجه بتوافر معايير الصحة والجودة في وجبات الطلاب

أجري الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جوله تفقدية لكافتيريا الحرم الجامعي، لمتابعة ما يقدم للطلاب من أطعمة ومشروبات ساخنة ووجبات سريعة وغيرها من المنتجات الغذائية.

جاء ذلك للتأكد من توافر معايير الصحة وجودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للطلاب، والسلامة المهنية للعاملين بها، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة.

وأكد "النعماني" على ان إدارة الجامعة تحرص على إجراء زيارات تفقدية للكافيتريات بصورة دورية، للمراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة، وذلك حرصاً منها علي سلامه وصحه كافة منسوبيها.

جامعة سوهاج

وذلك إلى جانب مراقبة بيان الأسعار ومطابقتها للسعر المعلن، للتأكد من عدم استغلال للطلاب، مشدداً على التزام كافة العاملين بتلك الكافتيريا بإرتداء قفازات اليد، ووجود شهادات صحيه، والإلتزام بكافة معايير سلامة الغذاء بدءاً من التخزين الصحيح وحتى تقديمة للطلاب، وكافة المتواجدين بالحرم الجامعى.

ومن الجدير بالذكر انه خلال الجولة التقي رئيس الجامعة بعدد من الطلاب لمعرفة آرائهم حول جودة الوجبات الغذائية والأسعار والتأكد من عدم زيادتها، و مدى رضاهم عن الوجبات ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.