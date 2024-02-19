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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بـ"سم فئران" في سوهاج

صدى البلد

أنقذت العناية الإلهية فتاة في بداية العشرينات من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر تناولها سم فئران بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب المشكلات الأسرية التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعوة "زينب خ.ع.ع، 20 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز"، مصابة بتسمم، ادعاء تناول سم فئران.

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وبالانتقال والفحص تبين إقدام العشرينية على إنهاء حياتها داخل منزل أسرتها، من خلال تناولها سم فئران؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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