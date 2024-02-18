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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقرر زفافها خلال أيام.. النيران تلتهم جهاز عروس في سوهاج وتشتعل بمنزلين

جانب من الحريق بسوهاج
جانب من الحريق بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب بمنزل أحد ذوي الإعاقة وامتدت النيران إلى منزل أخر ملك كفيف، مجاور له، بقرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ ما نتج عنه إلتهام النيران لجهاز عروس من المقرر زفافها عقب أيام، كاملًا مكون من ثلاجة وغسالة وشاشة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بمنزل ملك أحد ذوي الاعاقة خمسيني.

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وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك خمسيني يدعى (محمد. م. ع) وامتداد النيران إلى منزل مجاور له ملك كفيف ستيني يدعى (أحمد. ع. ا)؛ نتج عنه احتراق جهاز عروس كاملًا كان من المقرر زفافها خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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