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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغسالة أنهت حياة بنت العشرين في سوهاج

صدى البلد

لقيت فتاة في نهاية العقد الثالث من العُمر، حتفها صعقًا بالكهرباء، وذلك أثناء محاولتها تشغيل غسالة ملابس بالمنزل، حيث لامست يداها سلك كهربائي عاري؛ ما نتج عنه لفظها أنفاسها الأخيرة، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة فتاة صعقًا بالكهرباء بمنزل عائلتها، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعوة 'صفيه م.ش.ع' 29 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، وأفاد والدها المدعو 'محمد ش.ع.م' 59 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بتشغيل غسالة ملابس بالمنزل لامست يدها سلك كهربائي عاري مما أدى إلى صعقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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