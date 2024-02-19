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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي الشرقي في سوهاج

صدى البلد

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حادث تصادمت سيارة نقل بمقطورة بسيارة ربع نقل وسيارة ثمناية؛ ما نتج عنه إصابة عامل في بداية الأربعينات من العُمر، باشتباه كسر بالقدم اليُمنى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة المركز، ووجود مصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو "منتصر ع.ع، 28 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز"، تخطي لأحد المطبات بالطريق فاختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وإصطدامه بسيارة ربع نقل قيادة المدعو "ناصر م.ح.ا، 55 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز"، وسيارة تمناية قيادة المدعو "السيد م.ا، 38 سنة، سائق، ويقيم دائرة قنا".

ونتج عن ذلك إصابة مستقل السيارة الثانية المدعو "الوحش ي.ا.ا، 40 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز"، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وأفاد قائدي السيارات والمصاب بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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