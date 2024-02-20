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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس عصابة الآثار في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر حفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنزل ملك عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بحفر عدد من الأشخاص داخل منزل دائرة المركز؛ بحثًا وتنقيبًا عن الآثار.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط كل من:" مالك المنزل ھاشم ع ح م- 38 سنة- عامل، مؤمن ط أ ف ا- 28 سنة- عامل- ويقیم دائرة المركز، شعبان ر م ا- 30 سنة- عامل- ويقیم دائرة المركز، عبد الله م م د- 23 سنة- عامل- ويقیم دائرة المركز، أحمد ح م ح- 29 سنة- عامل- ويقیم دائرة المركز".

وتبین أن المنزل مكون من طابقین ومشید بالطوب الأحمر والأسمنت وتلاحظ وجود حفرة بأحد الحجرات، كما تم ضبط أدوات الحفر، وبمواجھة المتھمین اقروا بإرتكاب الواقعة بقصد التنقیب عن الآثار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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