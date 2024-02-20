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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: طلاب الطب أدوا الامتحانات إلكترونيا تماشيا مع التحول الرقمي

صدى البلد

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن طلاب الفرقة الأولي بكلية الطب أدوا الامتحانات إلكترونيًا في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، تماشياً مع خطة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

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وقال إن إدارة الجامعة حرصت علي تطبيق نظام الإمتحان الإلكتروني لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشري، حيث أدي ٨٢٥ طالبا وطالبة بكلية الطب الفرقة الاولي الامتحانات إلكترونياً والتي لم تشهد أي معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأكد رئيس الجامعة على أنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب علي لجنة التظلمات، حيث تم التأكد من ان النتائج صحيحة، موضحاً ان هذه النتائج ليست نهائية وللطالب الحق التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني.

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