ابقوا ادعولي.. ضبط مستريح في سوهاج يوهم المواطنين بالسفر إلى كندا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط موظف بشركة خاصة للسياحة؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بزعم مقدرته على تسفيرهما للإقامة والعمل بدولة كندا، إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد تلك المبالغ إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ كلاً من:" المدعو جورج ص.ع.ز، 52 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بأسيوط، والمدعو سامي ن.و.ص،51 سنة، شريك متضامن بمحل خاص، ويقيم بالبحر الأحمر".

وتضمن البلاغ تضررهما من المدعو (جورج ا.ل.م، 37 سنة، موظف بشركة خاصة للسياحة، ويقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)؛ إثر حصوله منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما للإقامة والعمل بدولة كندا، إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد تلك المبالغ.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.