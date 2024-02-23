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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأقراص المنومة تنهي حياة مسنة في سوهاج

صدى البلد

لفظت مسنة في بداية العقد السادس من العمر أنفاسها الأخيرة، إثر إصابتها بحالة إعياء لتناولها أقراصا منومة، وذلك بمنزلها بدائرة مركز المنشاة، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع مسنة إثر إصابتها بحالة إعياء لتناولها أقراص منومة بمنزلها دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین اصابة المدعوة 'فاطمة ع.ع.م' 50 سنة، وتقيم دائرة المركز، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وأفادت شقيقتها المدعوة 'مايسه ع.ع.م' 61 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بقيام شقيقتها المذكورة بتناول كمية من الأقراص المنومة بالمنزل.

ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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