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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

ووجه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة المياه، وسرعة شفط المياه المتراكمة في بعض الأماكن المنخفضة باستخدام سيارات الكسح والشفط.

وأكد "الفقي" على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية.

 

 

محافظة سوهاج

وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت، كما وجه بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً لأية أمطار أو سيول محتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.

والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع، يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات بتعرض البلاد لموجة من الامطار الخفيفة والمتوسطة.

 

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