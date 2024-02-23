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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مجانا.. جامعة سوهاج تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ684 مواطنا بأولاد نصير

صدى البلد

أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطيبة المجانية، لخدمة أهالي قرية اولاد نصير بمركز سوهاج، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص الجامعة علي توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية أولاد نصير وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن القافلة الطبية تضمنت 12 تخصصا طبيا مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة جراحة مسالك جراحة عظام جلدية رمد صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٦٨٤ مواطن في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

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وأضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تحويل عدد ٢٦ حالة إلى المستشفيات الجامعية لإستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١٤ طبيب، و٢ صيادله.

وأوضح فراج علي حسن مدير إدارة خدمة المجتمع بالكلية، أن القافلة تضمنت عدد من الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والقضية السكانية، وشارك فيها الدكتورة أميرة فايز مدرس مساعد صحة عامة، والدكتورة سارة السيد مدرس الطب الشرعي.

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