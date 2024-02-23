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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام البرنامج التدريبي الثاني المرأة تقود في سوهاج

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الثاني "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بديوان عام محافظة سوهاج على مدار 21 يوما  متتالية، حيث اختتمت الفعاليات بمراسم انتهاء البرنامج وتسليم الشهادات للمتدربات.

حضر الفعاليات أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي منسق برامج الأكاديمية بسوهاج، ومنسقي البرامج التدريبية، والمدربين بالأكاديمية.

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محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج المتدربات على اجتيازهن للبرنامج بنجاح، مثمنا دور الأكاديمة الوطنية للتدريب وجهود القائمين عليها، ومجهودات القائمين بالتدريب على مدار فترة البرنامج بالمحافظة، من خلال  تنوع المحاضرات، وورش العمل، في سبيل تطوير المتدربات، وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة، لإعداد وتقديم المحاضرات وورش العمل والمناقشات ودراسات الحالة التي تمتد على مدار فترة البرنامج.

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