السعودية تحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن سكان قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأضاف بن فرحان، أن السعودية تحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح، معربًا عن رفضه لازدواجية المعايير في التعامل مع الحرب بقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

ولفت إلى أهمية استخدام الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه.