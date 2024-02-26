أول تعليق من زيزو بعد إصابته في مباراة أبو سليم الليبي

نشر أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك مقطع فيديو له وهو علي متن الطيارة بعد لقاء ابو سليم الليبي .

وظهر في الفيديو زيزو وهو يفرد قدمه ويداعب عمرو جابر قائلا "مستر اسيست".



فاز فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند، عبر حسابه على “فيس بوك”/ "كدمة بسيطة فى الأنكل ... سلامات يا زيزو"

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

وضمن الزمالك التأهل لربع نهائي الكونفدرالية متصدرا مجموعته ويتبقى له جولة في دور المجموعات، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الزمالك 13 نقطة.

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط.

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط.

4- سوار الغيني دون نقاط.