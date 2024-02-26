اشوفك الماتش الجاي.. زيزو يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

وجه أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك رسالة مؤثرة إلى جمهور الزمالك بعد إصابته في مباراة الفريق الأخيرة أمام أبو سليم الليبي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب زيزو : الحمد لله دائما و ابدا ، فكرة ان الواحد يبقي سليم حاجة في حد ذاتها نعمة كبيرة، الحمد لله علي فضل الله وكرمه ، وشكرا جمهور الزمالك العظيم الي مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال علي لعيبته ، الحمد لله و اشوفكو الماتش الجاي .



وفاز فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند، عبر حسابه على “فيس بوك”/ "كدمة بسيطة فى الأنكل ... سلامات يا زيزو"

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

وضمن الزمالك التأهل لربع نهائي الكونفدرالية متصدرا مجموعته ويتبقى له جولة في دور المجموعات، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الزمالك 13 نقطة.

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط.

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط.

4- سوار الغيني دون نقاط.