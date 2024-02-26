محمد صبحي: مصر تواجه تحديات كبيرة ومؤامرة خارجية لتحطيم الشباب

قال الفنان محمد صبحي، إن الفن سلاح ذو حدين ويجب مقاطعة الفن المنحرف الهادم لمستقبل الأجيال.

جاء ذلك خلال ندوة جماهيرية بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، بحضور محمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة النادي والدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد مستثمرات العرب والمهندس علاء منيع رئيس مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف صبحي، أنه يوجد في مصر أشياء كثيرة تهدم الأجيال وخاصة الشباب من خلال الإنترنت والسينما والتلفزيون والسوشيال ميديا، مؤكدا أنه لا يمكن بناء إنسان يقضي 16 ساعة يوميا هو علي الإنترنت.

وأضاف صبحي، أنه علي مر التاريخ إن الفن والثقافة معول إما أن يبني وإما أن يهدم.

كما تحدث عن أهمية التنمية المستدامة في ارتقاء البلاد وأن زيادة عدد السكان تعوق دون تنمية.

وأشار صبحي، إلي أن مصر تواجه ضغوطات خارجية كبيرة وموامرة عليا لمحاصراتها اقتصاديا وسياسيا، وما يحدث في غزة خير مثال حيث يريد اليهود تمرير تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلي مصر والدفع بهم إلي الحدود المصرية، حيث قال أحد الجنود الإسرائيليين إن هدفهم ليست غزة وانما مصر.

وأضاف أن دور الفن غائب في ظل ثقافة التريندات علي الفيس بوك فالعدو يقف وراء السوشيال ميديا من اجل تحطيم الشباب والأجيال القادمة.

وقد شهدت الندوة تفاعلا كبيرا وأسئلة اجاب عليها الفنان محمد صبحي وكانت معظمها عن مسلسل ونيس.

كما كرم رئيس النادي بإعطاء محمد صبحي درع النادي تكريما له علي مشواره الفني.