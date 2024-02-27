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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتعملي كل اللي نفسك فيه.. نصائح للتوفير في ميزانية ديكور حفل الزفاف

تكاليف الديكور لحفل
تكاليف الديكور لحفل الزفاف

تحلم جميع الفتيات بيوم زفافها منذ الطفولة، ولكن فى ظل ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار الزفاف تبدأ العروسة فى التنازل عن بعض من احلامها شيئا فشيء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك نصائح لتوفير المال في تكاليف الديكور لحفل الزفاف.

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نصائح لتوفير المال في تكاليف الديكور لحفل الزفاف

نصائح لتوفير المال في تكاليف الديكور لحفل الزفاف

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى عبير حسين لصدى البلد، عن نصائح لتوفير المال في تكاليف الديكور لحفل الزفاف والتى تشمل ما يلي :

استخدم الزهور الموسمية والمحلية: الزهور هي جزء مهم من الديكور في حفل الزفاف، واستخدام الزهور الموسمية والمحلية يمكن أن يكون أكثر اقتصادية من استخدام الزهور المستوردة. تحقق من الأنواع الموسمية التي تكون متاحة في المنطقة واستشر مزود الزهور حول الخيارات المناسبة لميزانيتك.

الاستفادة من الخضرة الطبيعية: إضافة الخضرة الطبيعية إلى الديكور يمكن أن يكون بديلاً ميسور التكلفة للزهور. يمكنك استخدام الأوراق الخضراء الطبيعية والفرعية الخضراء لإضفاء لمسة طبيعية وجمالية على الديكور. أيضًا، قد تتوفر بعض الخضروات المزروعة مسبقًا في الحدائق المحلية التي يمكنك استخدامها في الديكور أو الزينة.

نصائح لتوفير المال في تكاليف الديكور لحفل الزفاف

استخدم الديكورات اليدوية: بدلاً من شراء الديكورات الجاهزة والمكلفة، يمكنك النظر في صنع الديكورات الخاصة بك بواسطة الأيدي البارعة لأصدقائك وعائلتك. قد تكون لديهم مهارات في الحياكة أو الخياطة أو الصناعات اليدوية الأخرى التي يمكن استخدامها في تصميم الديكور بطرق مبتكرة وفريدة.

نصائح لتوفير المال في تكاليف الديكور لحفل الزفاف

الاستفادة من الإضاءة: استخدم الإضاءة بشكل فعال لإضفاء جو رومانسي وجميل على الديكور بتكلفة منخفضة. يمكنك استخدام الشموع والشموع الصغيرة لإنشاء أجواء دافئة ورومانسية. كما يمكنك استخدام الأضواء الملونة أو الأضواء النيون لإضفاء لمسة عصرية ومبهجة على الديكور.

استئجار الديكورات: بدلاً من شراء الديكورات الباهظة الثمن، قد تكون هناك خيارات لاستئجار الديكورات من متاجر تأجير الديكور، هذا يعني أنك لن تضطر لاحتفظ بالديكورات بعد الزفاف وستوفر المال بشكل كبير.

الابتعاد عن التفاصيل الزائدة: قد تكون بعض التفاصيل الزخرفية مكلفة للغاية. حاول تبسيط الديكور والابتعاد عن الأشياء الزائدة، تركيزك على بعض العناصر الرئيسية والبساطة سيساعدك ذلك في تقليل التكاليف بشكل عام.

استخدم قطعًا ديكورية متعددة الاستخدام: ابحث عن قطع ديكورية يمكن استخدامها في أكثر من سياق. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الستارات كجزء من ديكور المناسبة وبعدها استخدامها في منزلك كستائر. هذا سيساعدك في الحصول على أقصى استفادة من الأشياء التي تشتريها.

تجنب التواريخ الموسمية المزدحمة: يمكن أن تكون تكاليف الديكور أعلى خلال الفترات المزدحمة مثل موسم الزفاف الصيفي. حاول تجنب هذه الفترات واختر تواريخًا خارج الذروة لتوفير المال.

قارن الأسعار واحصل على عروض: قبل شراء أو استئجار أي شيء، قارن الأسعار من متاجر مختلفة واستفسر عن العروض والتخفيضات المتاحة. قد تجد صفقات جيدة أو تتمكن من المساومة على الأسعار لتوفير المزيد من المال.

اطلب مساعدة الأصدقاء والعائلة: قد يكون لدى أصدقائك وأفراد عائلتك مواهب أو مهارات في مجال الديكور. لذا لا تتردد في طلب مساعدتهم في تنفيذ الديكور بدلاً من استئجار مصمم داخلي محترف. قد يكون لديهم أفكار مبدعة ويمكن أن يكونوا على استعداد للمساعدة بتكلفة أقل أو بدون تكلفة.

باستخدام بعض هذه النصائح، يمكنك توفير المال في تكاليف الديكور بدون التضحية بالأناقة أو الجمال، قم بوضع ميزانية واضحة وافتح النقاش حول الخيارات المتاحة مع الشريك والعائلة لتحقيق أفضل قيمة ممكنة.

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