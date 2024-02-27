الصعوبات بداية النجاح.. لحظات من حياة نساء صنفن كأقوى 100 سيدة في الشرق الأوسط

أدلت العديد من السيدات المصنفات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، من مجلة فوربس، على رأسهم غادة قنديل وكيلة محافظ البنك المركزي المصري السابقة والتي تشغل حاليا منصب مدير عام بنك أوف نيويورك مصر، بعدة تصريحات عن العمل وكيف وصلن إلى ما هم عليه حاليا.

وأكدت غادة قنديل، خلال برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنها تسعى في كل وقت على تطوير نفسها، مشيرة إلى أنها تحاول دائما التعلم، خاصة أن أصعب لحظة مرت عليها، وفاة زوجها، وتحملها مسئولية 3 أبناء.

وقالت هدى منصور، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لشركة "اي اف اس"، أنه لا يوجد مستحيل، ودائما هناك أمل، مؤكدة أن الجيل الجديد لديه فرص كبيرة، أكبر من الفرص التي كانت في عهدنا.

فما أوضحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة «نهضة مصر لريادة الأعمال»، أنها تقود أكثر من 3300 شخص في أكثر من شركة، مؤكدة أنها تعلمت في الحياة الكثير، وتتعامل مع الجميع بهدوء، ولا تحب الكذب من جانب أي شخص.

بينما أشارت غادة حمودة، المدير التنفيذي للاستدامة والتسويق بمجموعة القلعة القابضة، أنه لا يوجد في قاموسي أي كلمة يمكن أن تكسرني، لأن الكلام المحبط لا استمع إليه.

وأكدت عبير لهيطة، العضو المنتدب للشركة المصرية للنقل والخدمات التجارية ”إيجيترانس“، أن أصعب لحظة مررت مها في حياتي، هي وفاة شقيقي؛ لأنني شعرت وكأنني تم إلقائي في البحر، ولكنني استطعت تجاوز تلك المحنة، وتعلمت كيفية التصرف.