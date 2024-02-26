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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير خدمة Starshield للقوات الأمريكية في تايوان

إيلون ماسك يواجه
إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير Starshield في تايوان

كشفت تقارير أن الملياردير إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير شبكة الأقمار الصناعية Starshield التابعة لشركة SpaceX لأفراد الدفاع الأمريكيين في تايوان. 

 

وبحسب مجلة “فوربس” الأمريكية فإن أحد أعضاء الكونجرس حثّ إيلون ماسك على منح خدمة  Starshield إمكانية الوصول إلى القوات الأمريكية في تايوان، مستندًا إلى أن شركة SpaceX لديها التزام تعاقدي بمنح وزارة الدفاع القدرة على استخدام خدماتها. 

 

وذكرت المجلة أنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء آخرون في الكونجرس قد وقعوا أيضًا على الرسالة المؤرخة في 24 فبراير. 

 

وكتب “مايك غالاغير” في الرسالة التي وجهها إلى إيلون ماسك "إن وجود شبكة اتصالات قوية للأفراد العسكريين الأمريكيين في تايوان وما حولها أمر بالغ الأهمية لحماية المصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

 

ثم أثار غالاغير، في الرسالة، شبح العدوان الصيني المحتمل تجاه تايوان، حيث أكد على أهمية ضمان سلامة الأفراد الأمريكيين في المنطقة. وفقًا لـ "فوربس". 

 

وقد يمثل الطلب تحديات أمام ماسك، الذي يتمتع بعلاقات تجارية كبيرة في الصين، حيث تتمتع تسلا بحضور تصنيعي كبير.

 

وتوفر أقمار Starshield الصناعية، المصممة خصيصًا لعملاء الأمن القومي، إمكانية الوصول الأساسي إلى الإنترنت في المواقع النائية أو تلك المتضررة من الكوارث الطبيعية أو مناطق الحرب والتي أصبحت حاسمة في معركة أوكرانيا ضد القوات الروسية الغازية.

 

وكان غالاغير قد قاد وفداً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مكون من خمسة مشرعين أمريكيين في زيارة إلى تايوان منذ أيام ، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الزيارة تهدف إلى طمأنة الدولة الجزيرة بأن الولايات المتحدة ستدعم مصالحها الأمنية في مواجهة الضغوط والعدوان المتزايد من قبل الصين.

 

 

 

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