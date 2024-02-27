خبير: شرم الشيخ أفضل وجهة سياحية آمنة باعتراف دولي لحفاظها على الهوية والبيئة

شرم الشيخ.. قال محمد كارم، الخبير السياحي إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لكافة المدن السياحية، حيث يأتي على رأسها مدينة شرم الشيخ والتي فازت مؤخرًا بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة.



شرم الشيخ حافظت على الهوية والبيئة

وأضاف “كارم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية ”اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن شرم الشيخ من أوائل المدن التي حافظت على الهوية والبيئة، مؤكدًا أن شرم الشيخ من أهم المدن الذكية والخضراء.

وتابع محمد كارم، الخبير السياحي أن شرم الشيخ من أوائل المدن المصرية التي تتنوع فيها أشكال السياحة بين الشاطيئة والمؤتمرات والدينية.