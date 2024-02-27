ضبط مركز تعبئة تصرف في 230 طن سكر بالبحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حيث قامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى ٢٣٠ طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.