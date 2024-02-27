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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن سيطرتها على بلدة أوكرانية جديدة قرب أفدييفكا

روسيا تسيطر على بلدة
روسيا تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على قرية سيفيرن بالقرب من أفدييفكا التي  سيطرت عليها في وقت سابق من هذا الشهر؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وكانت روسيا، قد أعلنت، أمس الاثنين، تحرير بلدة لاستوشكينو الواقعة على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".

وأضافت أنه تم صد 6 هجمات مضادة شنتها مجموعات من ألوية المشاة الآلية "53" و"61" و"59"، ولواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهجومان شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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