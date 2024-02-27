ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي: التتويج بالسوبر دفعة كبيرة للفوز بكل الألقاب

أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن التتويج بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك سوف يعطي ‏الجميع دفعة معنوية هائلة في المرحلة القادمة، من أجل الاستعداد بقوة لبطولة الدوري وكأس مصر ومنافسات بطولة إفريقيا، التي ‏يسعى الجميع للتتويج بها لإسعاد جماهير الأهلي‎.‎

وأشارت ندى حمدي إلى أن فريق الكرة الطائرة «سيدات» يسعى إلى التتويج بكل البطولات، وأن ‏الفوز بلقب السوبر خطوة مهمة يتم البناء ‏عليها مستقبلًا من خلال المنافسة على المستويين ‏المحلي والإفريقي.

وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد توج ببطولة كأس السوبر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط على صالة اتحاد ‏الشرطة.‏