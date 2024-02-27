ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي: التتويج بالسوبر دفعة كبيرة للفوز بكل الألقاب

أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن التتويج بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك سوف يعطي الجميع دفعة معنوية هائلة في المرحلة القادمة، من أجل الاستعداد بقوة لبطولة الدوري وكأس مصر ومنافسات بطولة إفريقيا، التي يسعى الجميع للتتويج بها لإسعاد جماهير الأهلي.
وأشارت ندى حمدي إلى أن فريق الكرة الطائرة «سيدات» يسعى إلى التتويج بكل البطولات، وأن الفوز بلقب السوبر خطوة مهمة يتم البناء عليها مستقبلًا من خلال المنافسة على المستويين المحلي والإفريقي.
وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد توج ببطولة كأس السوبر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط على صالة اتحاد الشرطة.