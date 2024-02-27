استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بقرى مركز دمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠».

هذا وقد واصلت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة عملها للأسبوع الثالث على التوالي بقرى مركز دمنهور بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث يتم خلالها تقديم العديد من الخدمات، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.