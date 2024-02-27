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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام للبحيرة يفتتح معرضين لـ "أهلا رمضان" بحوش عيسى

سكرتير العام بالبحيرة
سكرتير العام بالبحيرة

 قام اليوم اللواء محمد شوقي بدرالسكرتير العام للمحافظة بإفتتاح معرضين "اهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة حوش عيسي و شارع الجمهورية بقرية الكوم الأخضر بجوار مدرسة عز الدفراوي الإبتدائية بحضور  كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ، عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، و عضو مجلس النواب.

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و الذي نظمتهما الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

حيث تفقدوا أجنحة المعرضين التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

 

وأكد السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

 

كما أكد السكرتير المساعد أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

البحيرة افتتاح معرض ارباح غير مشروعة اهلا رمضان السكرتير العام للمحافظة التجارة الداخلية تخفيف عن كاهل المواطنين رئيس مركز ومدينة

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