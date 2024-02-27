عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ضبط 80 شيكارة ملح طعام و6000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملة تموينية بمركز كفر الدوار تحت إشراف مفتاح عبد
اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط ٨٠ شيكارة ملح طعام و٥٠٠ كرتونة مياة معدنيه بإجمالى ٦٠٠٠ زجاجة داخل مصنع مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

txt

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بقرى مركز دمنهور

txt

بسبب موبايل.. مقتـ.ل شاب على يد صديقه ووالده بالبحيرة

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة نهال بلبع تكثيف الحملات التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ مديرية التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

نتعاون مع السلطات المصرية.. رد أوبر حول حادثة فتاة الشروق

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ترشيحاتنا

هدنة غزة.. تفاصيل المقترح الأخير المقدم لحماس ورد الحركة على الوسطاء

وظائف بنك القاهرة برواتب مجزية قدم الآن

قبل رمضان .. الولايات المتحدة تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

إمام عاشور يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

الأوكتاجون.. سمير فرج: مصر خامس دولة بالعالم تمتلك مركز قيادة استراتيجية

تراجع 50 جنيها.. هبوط قوي للدينار الكويتي في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

تحذير عاجل.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

فردية وجماعية.. طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة"

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ