البحيرة.. ضبط 80 شيكارة ملح طعام و6000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملة تموينية بمركز كفر الدوار تحت إشراف مفتاح عبد

اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط ٨٠ شيكارة ملح طعام و٥٠٠ كرتونة مياة معدنيه بإجمالى ٦٠٠٠ زجاجة داخل مصنع مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.